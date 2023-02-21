Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Матрона Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1740