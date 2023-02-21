Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1740

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1681 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Матрона Григорьевна

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Матрона Григорьевна

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Матрона Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1740
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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