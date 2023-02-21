Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Иван
Мать: Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Елисей Иванович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно