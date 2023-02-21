Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Иван

Мать: Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Елисей Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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