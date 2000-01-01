Гершон (Gerszon) Степан-Стефань-Stefan Антоновь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гершон (Gerszon) Степан-Стефань-Stefan Антоновь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1858 и 1859

Дата смерти

08.05.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1859

Отец: Гершон (gerszon) Антон-Antoni

Мать: Гершон (gerszon) Мария-Maria

Рождение ребёнка
20.05.1891

Сын: Гершон (gerszon) Иван-Jan Степанович

Мать ребёнка: Гершон (gerszon) Мария Францева

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гершон (gerszon) Мария Францева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гершон (gerszon) Мария Францева

Смерть
08.05.1906
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
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