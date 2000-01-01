Гершон (Gerszon) Степан-Стефань-Stefan Антоновь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1858 и 1859
Дата смерти08.05.1906
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1859
Рождение ребёнка
20.05.1891
Сын: Гершон (gerszon) Иван-Jan Степанович
Мать ребёнка: Гершон (gerszon) Мария Францева
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1906
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния