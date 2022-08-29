Гершон (Gerszon) (Дудось) Мария Францева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1891
Сын: Гершон (Gerszon) Иван-Jan Степанович
Отец ребёнка: Гершон (Gerszon) Степан-Стефань-Stefan Антоновь
Смерть
Неизвестно