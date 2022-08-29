Гершон (Gerszon) (Дудось) Мария Францева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГершон (Gerszon) (Дудось) Мария Францева

Гершон (Gerszon) (Дудось) Мария Францева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1858 и 1859 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гершон (Gerszon) Степан-Стефань-Stefan Антоновь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гершон (Gerszon) Степан-Стефань-Stefan Антоновь

Рождение ребёнка
20.05.1891

Сын: Гершон (Gerszon) Иван-Jan Степанович

Отец ребёнка: Гершон (Gerszon) Степан-Стефань-Stefan Антоновь

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.