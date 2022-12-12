Герасим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Григорьевич

Герасим Григорьевич

avatar

Место рождения

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1667 г.р.

Мать

1677 г.р.

Жена

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Григорьевич

Мать: Параскева Меркурьевна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.07.1744

Жена: Марфа Ивановна

Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close