Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Григорьевич

Григорий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Меркурьевна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Меркурьевна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Лаврентий Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Меркурьевна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасим Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Меркурьевна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Меркурьевна

Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close