Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Меркурьевна
Рождение ребёнка
1717
Сын: Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Меркурьевна
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: Параскева Меркурьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасим Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Меркурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Меркурьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно