Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Григорьевич

Иван Григорьевич

avatar

Место рождения

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Григорий Григорьевич

Мать: Параскева Меркурьевна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Денис Иванович

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close