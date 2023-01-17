Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Григорий Григорьевич
Мать: Параскева Меркурьевна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Денис Иванович
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно