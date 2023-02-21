Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Денис Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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