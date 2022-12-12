Параскева Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Меркурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Григорьевич

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Григорьевич

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Лаврентий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Григорьевич

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Григорьевич

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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