Параскева Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1717
Сын: Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасим Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно