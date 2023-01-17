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Марфа Ивановна

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1693 г.р.

Мать

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Иван Фирсович

Мать: 1-я Фирсова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.07.1744

Муж: Герасим Григорьевич

Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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