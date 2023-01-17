Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Иван Фирсович
Мать: 1-я Фирсова
Бракосочетание
16.07.1744
Муж: Герасим Григорьевич
Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно