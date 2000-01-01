Семакин Адриан
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1816
Отец: Семакин Иосиф
Мать: Семакина Акилина
Рождение ребёнка
02.03.1841
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Семакина Акилина
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
23.03.1844
Сын: Семакин Василий
Мать ребёнка: Семакина Акилина
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
18.12.1853
Сын: Семакин Игнат
Мать ребёнка: Семакина Акилина
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семакина Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семакина Акилина