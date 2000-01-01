Семакин Адриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакин Адриан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1816

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

Жена

Дети

1841 г.р.
1844 г.р.
1853 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1816

Отец: Семакин Иосиф

Мать: Семакина Акилина

Рождение ребёнка
02.03.1841

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Семакина Акилина

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
23.03.1844

Сын: Семакин Василий

Мать ребёнка: Семакина Акилина

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
18.12.1853

Сын: Семакин Игнат

Мать ребёнка: Семакина Акилина

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семакина Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семакина Акилина

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