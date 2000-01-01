Семакин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакин Василий

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Место рождения

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость

Дата рождения

23.03.1844

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1844

Отец: Семакин Адриан

Мать: Семакина Акилина

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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