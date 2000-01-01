Семакин Василий
Место рожденияд. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Дата рождения23.03.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1844
Отец: Семакин Адриан
Мать: Семакина Акилина
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности