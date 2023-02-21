Семакина Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

1841 г.р.
1844 г.р.
1853 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1841

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Семакин Адриан

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
23.03.1844

Сын: Семакин Василий

Отец ребёнка: Семакин Адриан

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
18.12.1853

Сын: Семакин Игнат

Отец ребёнка: Семакин Адриан

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Адриан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семакин Адриан

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