Семакина Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1841
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Семакин Адриан
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
23.03.1844
Сын: Семакин Василий
Отец ребёнка: Семакин Адриан
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
18.12.1853
Сын: Семакин Игнат
Отец ребёнка: Семакин Адриан
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семакин Адриан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семакин Адриан