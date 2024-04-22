Сердюк Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1924
Дата смерти14.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1924
Смерть
14.08.1943
Перезахоронение
После 05.07.2017
Орлеан, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край
Источник: На родную землю. На Алтае родственникам передали останки трех воинов / Еженедельник "Аргументы и Факты" № 28. "АиФ-Алтай" 13.07.2017