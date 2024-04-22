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Сердюк Михаил Алексеевич

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Место рождения

Коровинцы, Сумська область

Дата рождения

21.10.1924

Дата смерти

14.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1924

Отец: Сердюк Алексей Васильевич

Мать: Сердюк Татьяна Васильевна

Коровинцы, Сумська область
Смерть
14.08.1943
Перезахоронение
После 05.07.2017
Орлеан, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край
Источник: На родную землю. На Алтае родственникам передали останки трех воинов / Еженедельник "Аргументы и Факты" № 28. "АиФ-Алтай" 13.07.2017
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