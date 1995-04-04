Каспрук (Семененко) Лидия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каспрук (Семененко) Лидия Константиновна

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Место рождения

Лазо, Дальнереченский, Приморский край

Дата рождения

05.04.1908

Дата смерти

04.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1908

Отец: Семененко Константин

Мать: Семененко Екатерина

Лазо, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Каспрук Борис Лукич

Отец ребёнка: Каспрук Лука Васильевич

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Вера Лукинична

Отец ребёнка: Каспрук Лука Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каспрук Лука Васильевич

Смерть
04.04.1995
Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
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