Семененко Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1908
Дочь: Каспрук Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Семененко Екатерина
Лазо, Дальнереченский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семененко Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
машинист