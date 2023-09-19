Семененко Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененко Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1908

Дочь: Каспрук Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Семененко Екатерина

Лазо, Дальнереченский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семененко Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
машинист
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