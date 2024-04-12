Каспрук Лука Васильевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти08.11.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Каспрук Василий
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Каспрук Борис Лукич
Мать ребёнка: Каспрук Лидия Константиновна
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Вера Лукинична
Мать ребёнка: Каспрук Лидия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1974
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно