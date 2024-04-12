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Каспрук Лука Васильевич

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

08.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Каспрук Василий

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Каспрук Борис Лукич

Мать ребёнка: Каспрук Лидия Константиновна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Вера Лукинична

Мать ребёнка: Каспрук Лидия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каспрук Лидия Константиновна

Смерть
08.11.1974
Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
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