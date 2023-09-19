(Каспрук) Вера Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти13.?.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
Около 1965
Дочь: Елена
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1967
Сын: Любушкин Андрей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
13.?.?
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край