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Трифонов Кузьма Фомич

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Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

14.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Трифонов Фома Павлович

Мать: Трифонова Анна Васильевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
1913

Жена: Трифонова (Брялина) Александра Дементьевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Трифонов Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Трифонова (Брялина) Александра Дементьевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.08.1921

Дочь: Хоменко (Трифонова) Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Трифонова (Брялина) Александра Дементьевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Пискунова (Трифонова) Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Трифонова (Брялина) Александра Дементьевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Трифонов Фёдор Кузьмич

Мать ребёнка: Трифонова (Брялина) Александра Дементьевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
14.04.1943
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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