Трифонов Кузьма Фомич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти14.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Трифонов Фома Павлович
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Трифонова (Брялина) Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
06.08.1921
Дочь: Хоменко (Трифонова) Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Трифонова (Брялина) Александра Дементьевна
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Трифонова (Брялина) Александра Дементьевна
Смерть
14.04.1943
Челябинск, Челябинский, Челябинская область