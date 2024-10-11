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Трифонова Анна Васильевна

Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

19.06.1921

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Фома Павлович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Трифонов Кузьма Фомич

Отец ребёнка: Трифонов Фома Павлович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.09.1894

Сын: Трифонов Виктор Фомич

Отец ребёнка: Трифонов Фома Павлович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.11.1896

Сын: Трифонов Дмитрий Фомич

Отец ребёнка: Трифонов Фома Павлович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Трифонова) Анастасия Фоминична

Отец ребёнка: Трифонов Фома Павлович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.10.1902

Дочь: Кустова (Трифонова) Фёкла Фоминична

Отец ребёнка: Трифонов Фома Павлович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Трифонов Поликарп Фомич

Отец ребёнка: Трифонов Фома Павлович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
19.06.1921
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

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