Трифонова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти19.06.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Трифонов Фома Павлович
Рождение ребёнка
16.09.1894
Отец ребёнка: Трифонов Фома Павлович
Рождение ребёнка
08.11.1896
Отец ребёнка: Трифонов Фома Павлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Трифонова) Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Трифонов Фома Павлович
Рождение ребёнка
02.10.1902
Дочь: Кустова (Трифонова) Фёкла Фоминична
Отец ребёнка: Трифонов Фома Павлович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Трифонов Фома Павлович
Смерть
19.06.1921