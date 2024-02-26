(Дьячков) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дьячков) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

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1935 г.р.
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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Дьячков) Тимофей Прапрадед Никитович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Федорова (Третьякова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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