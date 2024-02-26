(Дьячков) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Федорова (Третьякова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
Около 1939
Рождение ребёнка
1944
Смерть
Неизвестно