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Третьяков Иван Федорович

Место рождения

БЕЛАРУСЬ

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1935 г.р.
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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дьячков) Евдокия

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Федорова (Третьякова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: (Дьячков) Евдокия

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дьячков) Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дьячков) Евдокия

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дьячков) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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