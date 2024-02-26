Третьяков Иван Федорович
Место рожденияБЕЛАРУСЬ
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Федорова (Третьякова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: (Дьячков) Евдокия
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
Около 1939
Рождение ребёнка
1944
Смерть
Неизвестно