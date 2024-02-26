(Дьячков) Тимофей Прапрадед Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Дьяков Никита Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дьячков) Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Дяков Афанасий Прадед Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Шмерина (Дьячкова) Агрипина Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно