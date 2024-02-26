(Дьячков) Тимофей Прапрадед Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дьячков) Тимофей Прапрадед Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Дьяков Никита Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дьячков) Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Дяков Афанасий Прадед Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Шмерина (Дьячкова) Агрипина Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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