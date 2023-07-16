Кокорина (Шульгина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Владимир Платонович
Отец ребёнка: Кокорин Платон Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синяк (Кокорина) Нина Платоновна
Отец ребёнка: Кокорин Платон Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно