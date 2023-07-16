Кокорина (Шульгина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Шульгина) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926

Отец: Шульгин Александр Корнилович

Мать: Шульгина (Невзорова) Фёкла Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Владимир Платонович

Отец ребёнка: Кокорин Платон Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синяк (Кокорина) Нина Платоновна

Отец ребёнка: Кокорин Платон Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Платон Николаевич

Смерть
Неизвестно

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