Кокорин Платон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Платон Николаевич

Кокорин Платон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Владимир Платонович

Мать ребёнка: Кокорина Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синяк Нина Платоновна

Мать ребёнка: Кокорина Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Мария Александровна

Смерть
Неизвестно