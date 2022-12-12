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Сорокин Аким Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Сорокин Степан Иванович

Мать: Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
С 1847 по 1848 ст.

Дочь: Сорокина Наталья Акимовна

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
С 1850 по 1851

Дочь: Сорокина Марья Акимовна

Мать ребёнка: Дарья Григорьевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
РС 1858 по Симскому заводу (21.02.1858) фонд 138 оп2 д.718 ЦГИА РБ Ревизская сказка Уфимского уезда Симского железоделательного завода господ николая и Ивана Петровичей Балашевых.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Сорокин Яков Акимович

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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