Сорокин Аким Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Сорокин Степан Иванович
Мать: Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
С 1847 по 1848 ст.
Дочь: Сорокина Наталья Акимовна
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
С 1850 по 1851
Дочь: Сорокина Марья Акимовна
Мать ребёнка: Дарья Григорьевна
РС 1858 по Симскому заводу (21.02.1858) фонд 138 оп2 д.718 ЦГИА РБ Ревизская сказка Уфимского уезда Симского железоделательного завода господ николая и Ивана Петровичей Балашевых.
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Григорьевна
Смерть
Неизвестно