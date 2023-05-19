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Сорокина Марья Акимовна

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

С 1850 по 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

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ЕС
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Рождение
С 1850 по 1851

Отец: Сорокин Аким Степанович

Мать: Дарья Григорьевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
РС 1858 по Симскому заводу (21.02.1858) фонд 138 оп2 д.718 ЦГИА РБ Ревизская сказка Уфимского уезда Симского железоделательного завода господ николая и Ивана Петровичей Балашевых.
Смерть
Неизвестно