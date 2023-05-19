Сорокина Марья Акимовна
Место рождения
Дата рожденияС 1850 по 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
С 1850 по 1851
Отец: Сорокин Аким Степанович
Мать: Дарья Григорьевна
РС 1858 по Симскому заводу (21.02.1858) фонд 138 оп2 д.718 ЦГИА РБ Ревизская сказка Уфимского уезда Симского железоделательного завода господ николая и Ивана Петровичей Балашевых.
Смерть
Неизвестно