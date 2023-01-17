Сорокина Наталья Акимовна
Место рождения
Дата рожденияС 1847 по 1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1848 ст.
Отец: Сорокин Аким Степанович
Мать: Дарья Григорьевна
Бракосочетание
08.11.1868 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1869 ст.
Сын: Кринов Николай Александрович
Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1871 ст.
Дочь: Кринова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1873
Сын: Кринов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1874
Дочь: Кринова Александра Александровна
Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1877 ст.
Дочь: Кринова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1878 ст.
Сын: Кринов Федор Александрович
Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1881 ст.
Сын: Кринов Петр Александрович
Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1886 ст.
Сын: Кринова Агрипина Александровна
Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно