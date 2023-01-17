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Сорокина Наталья Акимовна

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

С 1847 по 1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1848 ст.

Отец: Сорокин Аким Степанович

Мать: Дарья Григорьевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
08.11.1868 ст.

Муж: Кринов Александр Иванович

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.12.1869 ст.

Сын: Кринов Николай Александрович

Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.12.1871 ст.

Дочь: Кринова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.02.1873

Сын: Кринов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.10.1874

Дочь: Кринова Александра Александровна

Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.05.1877 ст.

Дочь: Кринова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.12.1878 ст.

Сын: Кринов Федор Александрович

Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.01.1881 ст.

Сын: Кринов Петр Александрович

Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.06.1886 ст.

Сын: Кринова Агрипина Александровна

Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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