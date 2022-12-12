Белякова Пелагея Дементьева (Демьянова)
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Беляков ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Беляков АФАНАСИЙ АКИМОВИЧ
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Беляков АФАНАСИЙ АКИМОВИЧ
Рождение ребёнка
07.06.1909
Отец ребёнка: Беляков АФАНАСИЙ АКИМОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно