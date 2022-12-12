Белякова Пелагея Дементьева (Демьянова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Пелагея Дементьева (Демьянова)

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Место рождения

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1895

Сын: Беляков ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Беляков АФАНАСИЙ АКИМОВИЧ

Рождение ребёнка
1905

Сын: Беляков ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Беляков АФАНАСИЙ АКИМОВИЧ

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.06.1909

Сын: Беляков ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Беляков АФАНАСИЙ АКИМОВИЧ

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков АФАНАСИЙ АКИМОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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