Беляков АФАНАСИЙ АКИМОВИЧ
Место рождения
Дата рождения?.11.1872
Дата смерти14.10.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Беляков ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Белякова Пелагея Дементьева (Демьянова)
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Белякова Пелагея Дементьева (Демьянова)
Рождение ребёнка
07.06.1909
Мать ребёнка: Белякова Пелагея Дементьева (Демьянова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1954