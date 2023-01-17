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Беляков АФАНАСИЙ АКИМОВИЧ

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Место рождения

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

?.11.1872

Дата смерти

14.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1895

Сын: Беляков ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Белякова Пелагея Дементьева (Демьянова)

Рождение ребёнка
1905

Сын: Беляков ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Белякова Пелагея Дементьева (Демьянова)

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.06.1909

Сын: Беляков ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Белякова Пелагея Дементьева (Демьянова)

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Пелагея Дементьева (Демьянова)

Смерть
14.10.1954
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