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Беляков ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ

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Место рождения

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

07.06.1909

Дата смерти

16.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1909

Отец: Беляков АФАНАСИЙ АКИМОВИЧ

Мать: Белякова Пелагея Дементьева (Демьянова)

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.09.1934

Сын: Беляков ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Белякова Пелагея Петровна

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Сабаново, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
16.08.1982
Комсомольский, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
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