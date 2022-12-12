Беляков ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения07.06.1909
Дата смерти16.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1909
Рождение ребёнка
26.09.1934
Сын: Беляков ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Мать ребёнка: Белякова Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.08.1982
Комсомольский, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия