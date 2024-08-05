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Виноградов Пётр Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Митрофан Самсонович

Мать: Матрена Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Виноградов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Виноградова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Виноградова Мария Петровна

Мать ребёнка: Виноградова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Виноградова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Виноградова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Виноградова Вера Петровна

Мать ребёнка: Виноградова Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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