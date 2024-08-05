Виноградов Пётр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Митрофан Самсонович
Мать: Матрена Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Виноградов Виктор Петрович
Мать ребёнка: Виноградова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Виноградова Мария Петровна
Мать ребёнка: Виноградова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Виноградова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Виноградова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Виноградова Вера Петровна
Мать ребёнка: Виноградова Александра Яковлевна
Смерть
Неизвестно