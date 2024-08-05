Матрена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1708
Сын: Павел Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Самсонович
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Татьяна Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Самсонович
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофан Самсонович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Виноградов Пётр Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Самсонович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Самсонович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Самсонович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Малеин Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Самсонович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Надежда Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Самсонович
Смерть
Неизвестно