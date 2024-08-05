Матрена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1708

Сын: Павел Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Самсонович

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Татьяна Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Самсонович

Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофан Самсонович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Виноградов Пётр Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Самсонович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Самсонович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Самсонович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Малеин Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Самсонович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Надежда Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Самсонович

Смерть
Неизвестно

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