Виноградова Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти09.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Виноградов Виктор Петрович
Отец ребёнка: Виноградов Пётр Митрофанович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Виноградова Мария Петровна
Отец ребёнка: Виноградов Пётр Митрофанович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Виноградова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Виноградов Пётр Митрофанович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Виноградова Вера Петровна
Отец ребёнка: Виноградов Пётр Митрофанович
Смерть
09.11.1857