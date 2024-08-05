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Виноградова Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

09.11.1857

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Пётр Митрофанович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Виноградов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Виноградов Пётр Митрофанович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Виноградова Мария Петровна

Отец ребёнка: Виноградов Пётр Митрофанович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Виноградова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Виноградов Пётр Митрофанович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Виноградова Вера Петровна

Отец ребёнка: Виноградов Пётр Митрофанович

Смерть
09.11.1857

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