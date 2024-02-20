Коршунова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Коршунова) Иулиания Терентьевна
Отец ребёнка: Коршунов Терентий Фролович
Сосновка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно