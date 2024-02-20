Коршунова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Терентий Фролович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Коршунова) Иулиания Терентьевна

Отец ребёнка: Коршунов Терентий Фролович

Сосновка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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