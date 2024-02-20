Коршунов Терентий Фролович
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: Коршунов Фрол Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Коршунова) Иулиания Терентьевна
Мать ребёнка: Коршунова Мария Васильевна
Военная служба
1915
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Смерть
Неизвестно