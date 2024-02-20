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Коршунов Терентий Фролович

Место рождения

Сосновка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Коршунов Фрол Дмитриевич

Мать: не указана

Сосновка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршунова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Коршунова) Иулиания Терентьевна

Мать ребёнка: Коршунова Мария Васильевна

Сосновка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1915
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Смерть
Неизвестно

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