Лысенко-Петренко Татьяна Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1885
Дочь: Лысенко Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович
Рождение ребёнка
24.12.1886
Дочь: Лысенко Евгения Спиридоновна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9KG-8?cc=4133834
Рождение ребёнка
08.03.1889
Сын: Лысенко Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PF-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
23.04.1892
Сын: Лысенко Георгий Спиридонович
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9P9-4?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.12.1894
Дочь: Лысенко Анастасия Спиридоновна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-K5PD?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.01.1897
Дочь: Жежер (Лысенко) Ксения Спиридоновна
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9Q8L-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
29.09.1899
Сын: Лысенко Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович
Рождение ребёнка
10.09.1905
Сын: Лысенко Павел Спиридонович
Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-5BKF?cc=4133834
Смерть
Неизвестно