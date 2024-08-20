Лысенко-Петренко Татьяна Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко-Петренко Татьяна Пантелеймоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович

Рождение ребёнка
25.06.1885

Дочь: Лысенко Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.12.1886

Дочь: Лысенко Евгения Спиридоновна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9KG-8?cc=4133834
Рождение ребёнка
08.03.1889

Сын: Лысенко Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PF-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
23.04.1892

Сын: Лысенко Георгий Спиридонович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9P9-4?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.12.1894

Дочь: Лысенко Анастасия Спиридоновна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-K5PD?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.01.1897

Дочь: Жежер (Лысенко) Ксения Спиридоновна

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9Q8L-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
29.09.1899

Сын: Лысенко Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.09.1905

Сын: Лысенко Павел Спиридонович

Отец ребёнка: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-5BKF?cc=4133834
Смерть
Неизвестно

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