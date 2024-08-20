Лысенко-Петренко Спиридон Никитович
Место рождения
Дата рождения30.10.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Лысенко Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Татьяна Пантелеймоновна
Дочь: Лысенко Евгения Спиридоновна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Татьяна Пантелеймоновна
Сын: Лысенко Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Татьяна Пантелеймоновна
Сын: Лысенко Георгий Спиридонович
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Татьяна Пантелеймоновна
Дочь: Лысенко Анастасия Спиридоновна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Татьяна Пантелеймоновна
Дочь: Жежер (Лысенко) Ксения Спиридоновна
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Татьяна Пантелеймоновна
Сын: Лысенко Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Татьяна Пантелеймоновна
Сын: Лысенко Павел Спиридонович
Мать ребёнка: Лысенко-Петренко Татьяна Пантелеймоновна