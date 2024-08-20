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Лысенко Василий Спиридонович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

08.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1889

Отец: Лысенко-Петренко Спиридон Никитович

Мать: Лысенко-Петренко Татьяна Пантелеймоновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PF-B?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1913

Сын: Лысенко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лысенко Феодосия Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3YC-V?cc=4133834
Рождение ребёнка
25.09.1914

Дочь: Лысенко Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Лысенко Феодосия Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3YQ-8?cc=4133834
Рождение ребёнка
04.06.1918

Сын: Лысенко Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Лысенко Феодосия Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3TB-6?cc=4133834
Смерть
Неизвестно

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