Лысенко Василий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения08.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1889
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PF-B?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1913
Сын: Лысенко Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лысенко Феодосия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3YC-V?cc=4133834
Рождение ребёнка
25.09.1914
Дочь: Лысенко Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Лысенко Феодосия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3YQ-8?cc=4133834
Рождение ребёнка
04.06.1918
Сын: Лысенко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Лысенко Феодосия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3TB-6?cc=4133834
Смерть
Неизвестно