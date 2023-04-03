Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1808 и 1811

Дата смерти

После 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1803 и 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1808 и 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Трофим

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1833 или 1834

Дочь: (Акинина) Зеновия

Отец ребёнка: Акинин Трофим

Рождение ребёнка
Между 1836 и 1838

Дочь: (Акинина) Агафия

Отец ребёнка: Акинин Трофим

Рождение ребёнка
1840

Сын: Акинин Роман

Отец ребёнка: Акинин Трофим

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Акинина) Евдокия

Отец ребёнка: Акинин Трофим

Смерть
После 1848

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