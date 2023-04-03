Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1808 и 1811
Дата смертиПосле 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1808 и 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Трофим
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1833 или 1834
Дочь: (Акинина) Зеновия
Отец ребёнка: Акинин Трофим
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1838
Дочь: (Акинина) Агафия
Отец ребёнка: Акинин Трофим
Рождение ребёнка
1840
Сын: Акинин Роман
Отец ребёнка: Акинин Трофим
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Акинина) Евдокия
Отец ребёнка: Акинин Трофим
Смерть
После 1848