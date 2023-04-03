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Акинин Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1803 и 1806

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Отец

Между 1753 и 1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.
Между 1808 и 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1806

Отец: Акинин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833 или 1834

Дочь: Зеновия

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Между 1836 и 1838

Дочь: Агафия

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1840

Сын: Акинин Роман

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1848
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