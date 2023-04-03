Акинин Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1803 и 1806
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1806
Отец: Акинин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Акинин Роман
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1848