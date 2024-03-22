Киселевъ Игнатий
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Киселева Оксинья Никифорова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Киселева Оксинья Никифорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Киселева Оксинья Никифорова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Киселева Оксинья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно