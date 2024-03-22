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Киселевъ Игнатий

Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Киселевъ Иванъ

Мать: Киселева Оксинья Потапова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Киселева Оксинья Никифорова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Киселева Оксинья Никифорова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Киселева Оксинья Никифорова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Киселева Оксинья Никифорова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Оксинья Никифорова

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