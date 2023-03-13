Киселева Оксинья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Киселевъ Игнатий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Киселевъ Игнатий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Киселевъ Игнатий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Киселевъ Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Игнатий