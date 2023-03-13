Киселева Оксинья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Оксинья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Киселевъ Игнатий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Киселевъ Игнатий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Киселевъ Игнатий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Киселевъ Игнатий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Игнатий

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