(Киселева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселева) Анна

Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Киселевъ Игнатий

Мать: Киселева Оксинья Никифорова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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