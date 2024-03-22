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(Киселева) Анна
(Киселева) Анна
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Древо
Место рождения
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
Дата рождения
1795
Пол
Женский
Отец
Киселевъ Игнатий
1770 г.р.
Мать
Киселева Оксинья Никифорова
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Киселевъ Игнатий
Мать:
Киселева Оксинья Никифорова
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
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