Киселевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Киселевъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Киселевъ Иванъ

Мать ребёнка: Киселева Оксинья Потапова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Киселева Оксинья Потапова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Киселевъ Игнатий

Мать ребёнка: Киселева Оксинья Потапова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Киселева Оксинья Потапова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Оксинья Потапова

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