Киселевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Киселевъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Киселевъ Иванъ
Мать ребёнка: Киселева Оксинья Потапова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Киселева Оксинья Потапова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Киселевъ Игнатий
Мать ребёнка: Киселева Оксинья Потапова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Киселева Оксинья Потапова
Бракосочетание
Неизвестно