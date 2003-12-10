Шеломова (Панкова) Людмила Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1924
Дата смерти10.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1924
Рождение ребёнка
08.09.1948
Дочь: Клюкина Ида Викторовна
Отец ребёнка: Шеломов Виктор Ксенофонтович
Красногвардейский, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шеломов Виктор Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.2003