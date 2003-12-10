Шеломова (Панкова) Людмила Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломова (Панкова) Людмила Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1924

Дата смерти

10.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1924

Отец: Панков Афанасий Гаврилович

Мать: Панкова Мария Александровна

Рождение ребёнка
08.09.1948

Дочь: Клюкина Ида Викторовна

Отец ребёнка: Шеломов Виктор Ксенофонтович

Красногвардейский, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеломов Виктор Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Виктор Ксенофонтович

Смерть
10.12.2003
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