Белова Галина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1947
Дата смерти20.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.08.69
Рождение
20.11.1947
Отец: Рожков Никифор Степанович
Мать: Рожкова Мария Павловна
Рождение ребёнка
24.05.1970
Дочь: Тихомирова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Белов Алексей Семенович
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.07.1975
Дочь: Хусяинова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Белов Алексей Семенович
Смерть
20.11.2020