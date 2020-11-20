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Белова Галина Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1947

Дата смерти

20.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.08.69

Муж: Белов Алексей Семенович

Рождение
20.11.1947

Отец: Рожков Никифор Степанович

Мать: Рожкова Мария Павловна

Рождение ребёнка
24.05.1970

Дочь: Тихомирова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Белов Алексей Семенович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.07.1975

Дочь: Хусяинова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Белов Алексей Семенович

Смерть
20.11.2020
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