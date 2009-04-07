Белов Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1947
Дата смерти07.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.08.69
Рождение
05.04.1947
Отец: Белов Семен Семенович
Мать: Белова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1970
Дочь: Тихомирова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Белова Галина Никифоровна
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.07.1975
Дочь: Хусяинова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Белова Галина Никифоровна
Смерть
07.04.2009