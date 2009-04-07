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Белов Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1947

Дата смерти

07.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.08.69

Жена: Белова Галина Никифоровна

Рождение
05.04.1947

Отец: Белов Семен Семенович

Мать: Белова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1970

Дочь: Тихомирова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Белова Галина Никифоровна

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.07.1975

Дочь: Хусяинова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Белова Галина Никифоровна

Смерть
07.04.2009
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