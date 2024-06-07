Дресвяников Микулка Малахович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Микулка Малахович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1702

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дресвяников Малашко Трофимович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1680

Сын: Дресвяников Сергей Микулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Дресвяников Гаврило Микулович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1702

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