Дресвяников Микулка Малахович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1702
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дресвяников Малашко Трофимович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1680
Сын: Дресвяников Сергей Микулович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Дресвяников Гаврило Микулович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1702