Дресвяников Сергей Микулович 1680 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Сергей Микулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Дресвяников Микулка Малахович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвяникова Матрона Павловна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1693

Сын: Дресвяников Трифон Сергеевич

Мать ребёнка: Дресвяникова Матрона Павловна

Рождение ребёнка
1696

Сын: Дресвяников Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Дресвяникова Матрона Павловна

Рождение ребёнка
1696

Сын: Дресвяников Дий Сергеевич

Мать ребёнка: Дресвяникова Матрона Павловна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Дресвяников Макар Сергеевич

Мать ребёнка: Дресвяникова Матрона Павловна

Смерть
Неизвестно

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