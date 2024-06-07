Дресвяников Сергей Микулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Дресвяников Микулка Малахович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1693
Сын: Дресвяников Трифон Сергеевич
Мать ребёнка: Дресвяникова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1696
Сын: Дресвяников Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Дресвяникова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1696
Сын: Дресвяников Дий Сергеевич
Мать ребёнка: Дресвяникова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Дресвяников Макар Сергеевич
Мать ребёнка: Дресвяникова Матрона Павловна
Смерть
Неизвестно